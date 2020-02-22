النائب العام يحيل قضية رشوة حى الزاوية الحمراء للجنايات

وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة قضية رشوة الزاوية الحمراء إلى محكمة الجنايات.جاء بأمر الإحالة أن المتهمين عرضا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضا على سمير صدقي محمد حمودة، مدير التنظيم والمهندس للمنطقة بحي الزاوية الحمراء، مبلغ عشرة آلاف جنيه- على سبيل الرشوة- مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما لقيامهما بالبناء دون ترخيص على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما.شهد ضابط الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغا وبإجرائه التحريات حوله أسفرت عن صحتها، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهمين، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته بشأن عرض المتهمين مبلغ عشرين ألف جنيه على الشاهد الأول على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.واتفقوا على إعداد المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة على أن يتقابل رفقة الشاهد الأول، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين حال أو عقب قيام أي منهما بتقديم مبالغ مالية أو عطايا للشاهد الأول على سبيل الرشوة، وتمكن من رصد لقاء جمع بين المبلغ والمتهم الثاني قدم خلاله الأخير مبلغ عشرة آلاف جنيه محل ضبطه، وتمكن من ضبط المتهم الثاني عقب تقديمه مبلغ الرشوة آنف البيان.