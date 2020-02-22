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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد: نمو الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة وسريعة

السبت 22/فبراير/2020 - 12:20 م
حمدي قوطة
حمدي قوطة
إسلام نصير
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قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، إنه من المتوقع استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري بوتيرة جيدة خلال العام الحالي 2020 والعامين المقبلين (2021 - 2022).

وأكد قوطة، في بيان، اليوم، أن استمرار المؤشرات والنتائج الإيجابية للاقتصاد المصري دليل على أنه يسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النمو، حيث تصدر معدل نمو الاقتصادي المصري قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامي 2018 و2019.

وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أن مصر احتلت المركز الـ12 خلال عامي 2011 و2012 وفق بيان مجلس الوزراء المصري، في حين احتلت المرتبة الـ8 خلال 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.

كما احتلت مصر المرتبة الـ9 خلال عام 2014، فضلًا عن احتلالها المرتبة الـ4 خلال عامي 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الثانية لعام 2017.

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى استمرار معدل نمو الاقتصاد المصري في الصعود ليحتل المرتبة الأولى خلال عامي 2018، و2019 متصدرة بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.

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