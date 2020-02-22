أنشطة ثقافية لشباب الحركة الوطنية فى ثانى أيام المعسكر الشتوى

نظم الوفد الشبابي لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنيا صباح أمس الجمعة فقرات فنية من الشعر العامي والغناء الشعبي والطرب الأصيل والإنشاد الديني والابتهالات وبعض الاسكتشات الفنية، وذلك في ثاني أيام المعسكر الشتوي.جاء ذلك بحضور كل من محمد عزمي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية، نور الشيخ أمين التثقيف والتدريب بالأمانة المركزية، وائل حوار أمين التواصل السياسي بالأمانة المركزية، مصطفى الحسيني أمين عام الحزب بمحافظة المنيا، أحمد نشأت الأمين المساعد لشباب الجمهورية، سلوى قناوي أمين المرأة بالمحافظة، أمين شباب المحافظة، أبوبكر شحاتة، أمين التواصل السياسي محمد عبدالصبور، أمينة الفتيات، أمين مساعد العضوية، بالإضافة إلى وفود المحافظات.شارك الوفد الشبابي في ندوة ثقافية فنية بقصر الثقافة بمحافظة المنيا فريق الغناء وقدموا فقرات غنائية لفناني الطرب العربي الأصيل مثل أم كلثوم، شادية، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة.وفاز فريق الحركة الوطنية في المنيا بدوري كرة القدم الخماسي فيما حل فريق وفد القاهرة في المركز الثاني وتسلم الفريق الفائز الميداليات الذهبية والجوائز.يأتي المعسكر الشتوي في إطار خطة أمانة شباب الجمهورية لرفع المستوي التدريبي والثقافي للشباب بتنظيم مثل تلك الفعاليات، والذي يهدف إلى رفع معدلات الوعي لدي الشباب وتبصيرهم بحقائق الأمور والأوضاع الراهنة التي تمر بها الدولة وتحصينهم فكريًا ضد الأفكار الضالة والمعتقدات المنحرفة والجماعات التي تخطط لجرهم إلي البؤر المتطرفة بما يفسد علينا استقرارنا وأمننا وسلامتنا الداخلية.