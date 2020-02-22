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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مفاجأة بمحاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاى البارود

السبت 22/فبراير/2020 - 12:12 م
قضية أنابيب بترول
قضية أنابيب بترول إيتاى
البحيرة معوض هويدى
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شهدت قضية حريق أنابيب بترول إيتاى البارود مفاجأة أثناء فض الأسطوانة المدمجة المحرزة في القضية بناء على طلب سعد منصور، محامى المتهمين الثالث والرابع والثامن، حيث تبين أن الأسطوانة التى من المفترض تواجد مقاطع فيديو بها فارغة.

وتنظر اليوم محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون إجراءات ثانى جلسات محاكمة المتهمين وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها.

وشهدت أولى الجلسات طالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

يذكر أن مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من فرد أمن إدارى يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط أنابيب البترول بقرية المواسير بإيتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرض بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجروا قطعة أرض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط أنابيب البترول وقاموا بتركيب محبس عليه، ثم دأبوا على سرقة مواده المارة فيه.
قضية أنابيب بترول إيتاى
قضية أنابيب بترول إيتاى
قضية أنابيب بترول إيتاى
قضية أنابيب بترول إيتاى
قضية أنابيب بترول إيتاى
قضية أنابيب بترول إيتاى

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