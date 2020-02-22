تشريح جثة فتاة قتلها شقيقها لارتباطها بعلاقة عاطفية فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم السبت، تشريح جثة فتاة، قتلها شقيقها لارتباطها بعلاقة عاطفية بشاب وظنه في سوء سلوكها في منطقة المشروع الأمريكي؛ وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المفرغة، واستدعاء شهود العيان.لقيت فتاة بالعقد الثاني من عمرها مصرعها على يد شقيقها بسبب علاقتها بأحد الشباب بالمنطقة، مما أثار حفيظته وقرر التخلص منها وتم نقلها إلى المشرحة.وسلم المتهم نفسه للقسم واعترف بارتكابه الواقعة، وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الحادث وتحرير المحضر اللازم.تعود تفاصيل الواقعة عندما عثر الأهالي على جثة فتاة بالعقد الثاني من العمر غارقة في دمائها بمنطقة المشروع الأمريكي.على الفور انتقل رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم أحمد البنداري، رئيس المباحث وشكل فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة الفتاة، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ط" شقيق الضحية، وأنه قتلها لارتباطها بعلاقة عاطفية بشاب.وبعد الانتهاء ذهب إلى قسم الشرطة وسلم نفسه، وأمر العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس قطاع الجنوب، بعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.