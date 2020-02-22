إيران تسجل حالة وفاة و10 إصابات مؤكدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين.وأفادت الصحة الإيرانية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، بأن هذا يأتي في الوقت الذي تم تسجيل فيه إصابة 10 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 28 حالة من بين 285 حالة مشتبه فيها.وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، قد أعلن- في وقت سابق- عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد من بين 285 حالة مشتبه فيها، كما تم تسجيل 4 وفيات.