لا تخفف الملابس.. تقلبات جوية خلال 72 ساعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات مصر ستتعرض لموجة برد شديدة خلال الـ72 ساعة المقبلة.وأضاف "شاهين"، لـ "الدستور"، أن درجات الحرارة ستنخفض 5 درجات عن المعدلات الطبيعية الحالية، حيث تصل درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة إلى 15 درجة مئوية، مؤكدًا سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، محذرًا المواطنين من الانخداع بحالة الطقس وتخفيف الملابس.وأشار "شاهين" إلى أن سقوط الأمطار الغزيرة سيصاحبها رياح شديدة على كل محافظات مصر، كما ستشهد مصر خلال الشهر المقبل موجة من التقلبات الجوية، حيث يتصف الشهر الأخير من الشتاء بالاضطراب، مؤكدا ضرورة عدم تخفيف الملابس.