رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيفين جامع: التحول الرقمى ركيزة أساسية بالبرنامج الإصلاحى

السبت 22/فبراير/2020 - 12:02 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبوالعزم
طباعة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة حاليًا، ويستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.

وأضافت جامع، أن هناك ارتباطًا بين التحول الرقمي والشمول المالي، والذي يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطًا، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح، والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر "21" برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أكثر من 120 سيدة يمثلن 25 دولة عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكية.

وأشارت جامع، إلى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي، ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي الخدمات المالية، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى أهم المنصات التي تعمل وستعمل في الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى سعي الجهاز بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.

وأكدت جامع، أن دعم وتمكين المرأة يأتي كمحور رئيسي ضمن خطة عمل الجهاز، إذ تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمرأة شملت:

- توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق.
- تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد.
- تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.

وأوضحت أنه خلال الفترة من 1 7 2014 إلى 31-12-2019 فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة الآتي:

- المشروعات الصغيرة "جهات وسيطة" بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة.

- المشروعات الصغيـرة "إقراض مباشر" نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الإقراض المباشر.

- مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية.

- إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات.

أما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية "خدمات تنمية الأعمال"

خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63%.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي "Gender seal"، وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية، وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة علي مستوي العالم.

وحول دور الجهاز في رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات المتوسطة والصغيرة، لفتت جامع إلى أنه في إطار جهود الدولة لميكنة الخدمات الحكومية لرفع كفاءتها وإحكام الرقابة عليها وتحقيق الشفافية، فقد سعى الجهاز بدوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة إلى تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفني والتدريب وخدمات نظم المعلومات والاتصالات، فضلا عن التوجه نحو التحول الرقمي وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية الإلكترونية للمستخدمين، من خلال إنشاء أول منصة رقمية إلكترونية للمشروعات الصغيرة في مصر ترتكز على بنية معلوماتية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على إتاحة جميع المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، والتي تسهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن منصة المشروعات الصغيرة تتيح حزمة من الخدمات التي تتعلق باحتياجات رواد الأعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، الإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال، كما تقدم خدمات إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها.

موضوعات متعلقة

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

ضبط متهمين بغسل 25 مليون جنيه من أموال مخدرات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 22 فبراير 2020

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

«مورينيو» يعلن هدف توتنهام.. «سيكون أمرًا لا يصدق»

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية فى روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

غدًا.. «صالون حجازي» يناقش حال اللغة العربية

قصور الثقافة تفتتح فعاليات رائعة شكسبير «الوجه الآخر»

التنسيق الحضاري يطرح مسابقة «تراثي 5» للتصوير الفوتوغرافي

فاروق حسني يشهد أولى ليالي الموسم الجديد لـ«سينما مصر»