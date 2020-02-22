غدًا.. «صالون حجازي» يناقش حال اللغة العربية

يقيم بيت الشعر العربي، بمركز إبداع "الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الساعة السادسة مساءً غد الأحد، صالون «الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي».ويناقش الصالون حال اللغة العربية في الشعر الحديث، والمستجدات التي طرأت عليها من دخول مفردات جديدة، وذلك من خلال مناقشة عدد من القصائد التي صدرت حديثًا.ويشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: أحمد عبدالمعطي حجازي، الدكتور حسن طلب، أحمد طه، الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، الدكتور محمد عليوة، ومن المقرر أن يدير الصالون الشاعر السمّاح عبد الله.