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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. 20 مصابا في حادث تصادم بالدقهلية

السبت 22/فبراير/2020 - 11:58 ص
حادث
حادث
الدقهلية : عمرو الحوتى
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حصلت «الدستور»، على أسماء المصابين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق منية النصر- المنصورة أمام قرية الطاهري التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، وهم حمدي عبد المحسن السيد 60 سنة مصاب باشتباه كسر بالكاحل الأيسر وكدمة بالكتف الأيسر، ومحمد سعد أحمد السيد 61 سنة بكدمة بالظهر، وعزة ماهر السيد أحمد 50 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعى بالوجه ناحية يسرى، وشكري عوض السعيد 68 سنة بكسر بالعضد الأيسر قطعي بالحاجب الأيمن.

كما تضمنت القائمة، ثروت محمد الدسوقى 54 سنة بكدمة بالساق الأيسر، وطه محمد محمد 35 سنة بكدمة بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيسر، ومنى ناجح صابر 39 سنة بكدمة بالكتف الأيمن والساق اليمنى، ومروة نصر الهجرسي موسى 38 سنة بكدمة بالساق الأيسر، وأنغام أحمد عوض 30 سنة بكدمة في الفخذ الأيسر.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق منية النصر المنصورة أمام قرية الطاهرى ووجود مصابين.

كما أصيب أيضا، كل من شاهيناز أحمد عبده 32 عاما كدمة بالأنف واشتباه كسر بعظمة الأنف وجروح قطعية بالوجه والشفتين وسامح على محمد حسن 45 سنة بكدمة بالقفص الصدرى وبثينة عيد محمد 36 سنة لكدمة بالفخذ الأيسر، وأحمد محمد متولى عنتر 30 سنة لكدمة بالساق اليسرى، وفتحية ممدوح صالح 32 سنة بكدمة بالكتف الأيمن، عطيات محمد عبد المنعم 49 سنة بكدمة بالظهر والكتف الأيمن، وجمعة إبراهيم أحمد 49 سنة، وسارة محمد فاروق 21 سنة، ومحمد عبده 33 سنة، وزينب العزب على العزب 60 سنة، وشيماء محسن توكل 27 سنة بكدمات متفرقة.

وانتقل على الفور ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 20 شخصا بإصابات مختلفة بينهم إصابات خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزى لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق.

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