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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النقض تؤيد حبس متهم اشترك مع آخر في قتل صديقهما

السبت 22/فبراير/2020 - 11:55 ص
حبس متهم
حبس متهم
شيماء حسين
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أيدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة عاطل "إيهاب.ع"، بالسجن المشدد سنة، لاتهامه بقتل طفل بالاشتراك مع آخر، عن طريق ضرب أفضى إلى موت انتقاما منه بسبب خلافات سابقة بينهم.

أكدت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 24335 لسنة 84 قضائية، ورود بلاغ من أهالي مركز الحامول إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، بالعثور على جثة طفل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى " محمود عبد الجليل"، 15 عاما، وبه عدة كدمات متفرقة في أنحاء الجسم وإصابات طفيفة أعلى الرأس وطعنة في صدره.

وبتشكيل فريق بحث والتحري وفحص سجل هاتف المجني عليه تبين أن وراء الواقعة "إيهاب.ع"، صديق المجني عليه، و"عمرو.هـ"، وذلك عقب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الأول عبر الهاتف المحمول، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين بالواقعة اعترفا بارتكابها وأدليا باعترافات تفصيلية عن الواقعة، حيث أكدا أن المتهم الأول اتصل هاتفيا بالمجني عليه ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب مبلغ مالي وطلب منه الحضور فورا إلى مكان الواقعة، وفور وصوله نشب شجارا بينهما وبين المجني عليه، حيث استل المتهم الثاني سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه مكيلا له طعنة استقرت بصدره، بينما انهال عليه المتهم الأول بالضرب بكلتا يديه حتى سقط على الأرض مغشيا عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

وأكدت النيابة العامة لدى محكمة النقض، أن محكمة الجنايات أدانت الطاعن"إيهاب.ع"، بجناية الضرب المفضي إلى الموت، طبقا للمادة 242 من قانون العقوبات بما تتوافر به من العناصر القانونية بجريمة الضرب، من خلال شهادة شهود الواقعة الذين أكدوا أقوال المتهم، وأوصت بتأييد الحكم الصادر حيث رأت أن عيب البطلان لا يندرج في هذه الحالات، حيث من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.

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