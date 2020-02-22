تحليل DNA لأطفال عامل شرع في قتل زوجته بمايو

أمر المستشار علاء عزت، مدير نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، بإجراء تحليل DNA لأطفال عامل؛ لبيان حقيقة شكه في سلوك زوجته والشروع في قتلها في الشارع بمنطقة الزرايب.كان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل زوجته لشكه في سلوكها.واستقل الجاني سيارة وغادر منزله بينما نجح الأهالي في إنقاذها ونقلها لمستشفى القصر العيني.وعلى الفور، تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة مايو برئاسة المقدم مصطفى عبد العال، ومعاونيه من ضبط "سمير. م. ح".وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وقررت حبسه احتياطيًا عقب اعترافه بارتكاب الواقعة.