«إسكواش طنطا» يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجامعات

أعلنت جامعة طنطا، اليوم السبت، عن فوز فريق الاسكواش بالجامعة بالميدالية الذهبية في بطولة دوري الجامعات التي أقيمت بالجامعة الأمريكية بمشاركة 25 جامعة حكومية وخاصة.وقدم الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، التهنئة لفريق الإسكواش، مؤكدا أن هذا الفوز جاء نتيجة الدعم الذي تقدمه الجامعة لأبنائها الطلاب في كافة مجالات الأنشطة وعلى رأسها النشاط الرياضي والذي يسهم في تعزيز مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الطلاب وبعضهم البعض وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الابداعية.ومن جانبه، أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية الأنشطة الطلابية في المنظومة التعليمية والتي تتيح استثمار الطاقات الإيجابية للطلاب في عديد الأنشطة المفيدة على مستوى النشاط الثقافي أو الرياضي أو الفني أو غير ذلك من مختلف مجالات الأنشطة.ضم الفريق، كل من أحمد عبد الرحمن المشد، وسيف أحمد فتوح السيد بكلية الطب، ويوسف مصطفي محمد شوقي بكلية طب الأسنان، وأحمد أيمن محمد أبو العلا بكلية الصيدلة.