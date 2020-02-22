رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنها تطلق ملتقى تطوير التعليم التكنولوجى 8 مارس

السبت 22/فبراير/2020 - 11:50 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
صلاح حسنى
طباعة
تنظم كلية التربية النوعية بجامعة بنها، الملتقى العلمي الثاني لقسم تكنولوجيا التعليم في 8 مارس المقبل، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال حلمى السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور رجب مجاهد عميد كلية هندسة شبرا، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية ببنها.

ويحمل الملتقى، عنوان «التكنولوجيا الذكية في تطوير منظومة التعليم في ضوء رؤية مصر 2030»، وتستضيفه قاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد، عميد كلية التربية النوعية، أن أهداف الملتقى يأتى فى إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وهى استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلي مصاف أفضل 30 دولة بالعالم بمجالات عديدة بحلول عام 2030.

وتضمن 12 محورا، من بينها محور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمي وتعد الجامعات وخاصة كليات التربية والتربية النوعية هي المنوطة بهذين المحورين، حيث تسعي الدولة المصرية إلى التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا الذكية في مختلف جوانب الحياة وفيها العملية التعليمية النظامية.

ولفت إلى أن هذا ما يدفع بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة بنها لتنظيم الملتقى الثاني له بعنوان "التكنولوجيا الذكية في تطوير منظومة التعليم فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأوضح الدكتور هاني شفيق رمزى، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومقرر الملتقى، أهمية الملتقى من خلال مجموعة أوراق العمل والتي تتمثل في تبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين أساتذة التخصص فى تكنولوجيا التعليم والباحثين في مختلف الجامعات المصرية، وتطوير مجالات البحث في تكنولوجيا التعليم بمجال التعليم الجامعي وقبل الجامعي بمصر، بالإضافة إلى رصد تطبيقات العملية التكنولوجية الذكية واستخداماتها في التعليم.

موضوعات متعلقة

براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 22 فبراير 2020

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

«مورينيو» يعلن هدف توتنهام.. «سيكون أمرًا لا يصدق»

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية فى روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

غدًا.. «صالون حجازي» يناقش حال اللغة العربية

قصور الثقافة تفتتح فعاليات رائعة شكسبير «الوجه الآخر»

التنسيق الحضاري يطرح مسابقة «تراثي 5» للتصوير الفوتوغرافي

فاروق حسني يشهد أولى ليالي الموسم الجديد لـ«سينما مصر»