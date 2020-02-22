جامعة بنها تطلق ملتقى تطوير التعليم التكنولوجى 8 مارس

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة بنها، الملتقى العلمي الثاني لقسم تكنولوجيا التعليم في 8 مارس المقبل، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال حلمى السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور رجب مجاهد عميد كلية هندسة شبرا، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية ببنها.ويحمل الملتقى، عنوان «التكنولوجيا الذكية في تطوير منظومة التعليم في ضوء رؤية مصر 2030»، وتستضيفه قاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بالجامعة.وأكد الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد، عميد كلية التربية النوعية، أن أهداف الملتقى يأتى فى إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وهى استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلي مصاف أفضل 30 دولة بالعالم بمجالات عديدة بحلول عام 2030.وتضمن 12 محورا، من بينها محور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمي وتعد الجامعات وخاصة كليات التربية والتربية النوعية هي المنوطة بهذين المحورين، حيث تسعي الدولة المصرية إلى التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا الذكية في مختلف جوانب الحياة وفيها العملية التعليمية النظامية.ولفت إلى أن هذا ما يدفع بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة بنها لتنظيم الملتقى الثاني له بعنوان "التكنولوجيا الذكية في تطوير منظومة التعليم فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠".وأوضح الدكتور هاني شفيق رمزى، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومقرر الملتقى، أهمية الملتقى من خلال مجموعة أوراق العمل والتي تتمثل في تبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين أساتذة التخصص فى تكنولوجيا التعليم والباحثين في مختلف الجامعات المصرية، وتطوير مجالات البحث في تكنولوجيا التعليم بمجال التعليم الجامعي وقبل الجامعي بمصر، بالإضافة إلى رصد تطبيقات العملية التكنولوجية الذكية واستخداماتها في التعليم.