في آخر 5 سنوات.. تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المحافظات وفرت 7.8 مليارات جنيه من خلال تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال الخمس سنوات الماضية.وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أنهم عقدوا اتفاقًا مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء؛ لتوريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة في الشوارع على مستوى الـ27 محافظة.وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم تركيب 240 ألف من كشافات الصوديوم عالية الضغط 120 وات، فضلًا عن تركيب 3 مليون كشاف صوديوم ليد 100 وات، منوها بأن هناك 25 شركة وطنية ساهمت في التنفيذ.