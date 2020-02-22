اليوم.. سامح عاشور يعقد مؤتمرًا للمحامين في أسيوط

يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، لقاء مفتوحًا مع محامي أسيوط، بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط.ومن المقرر أن يلتقي عاشور، محامي سوهاج غدا الأحد المقبل في تمام الواحدة ظهرا بنادي المحامين بالمحافظة.وكان عاشور قد أكد أن مجلس النقابة خاض معركة التنقية لحماية أموال المحامين، كما أن النقابة تراجع كافة الأوراق لضبط من تسرب باستخدام التزوير أو الخداع.وشدد: المحامين خاضت معركة ضد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين لن نسمح بقيد أحد منهم، فالمحاماة لا تحتاج لدبلومات النجارة والسباكة والتطريز وغيرها.وتابع: أكاديمية المحاماة تعزز من قدر المحاماة مجتمعيا، وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من يناير 2021.