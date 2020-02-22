ممرضة صرخت بها.. القصة الكاملة وراء بكاء السيدة العجوز: «اعمليها على نفسك»

بكاء شديد من امرأة عجوز أعقبه صوت فتاة تقول "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، مضيفةً: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا"، لينتشر الفيديو سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".تعليقات غاضبة، أعقبتها مناشدات للبحث عن عنوان هذه السيدة للوصول إليها ومساعدتها، مع دعوات على الفتاة التي كانت تصرخ بها، حيث أثار الفيديو المنتشر غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.بعد ساعات من انتشار الفيديو، خرج الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، ليكشف عن أن ما حدث في الفيديو كان منذ 5 أشهر، مضيفًا: "وصلتنا معلومات أولية أن السيدة المسنة ليست في دار رعاية، وإنما أم في منزلها تعيش وحيدة بعد سفر أبنائها، ومن صورت الفيديو الممرضة المقيمة معها ونشرته انتقاما من أولاد السيدة المسنة لخلافات بينهم".بعد دقائق من نشر هذه المعلومات عن الفيديو، أعلن "العقبي" أن وزيرة التضامن نيفين القباج تدخلت في حالة السيدة العجوز، وستوفر لها دار مسنين أو رفيق، وفقًا لما يناسب الحالة.