السيطرة على حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شقة سكنية بأحد الكمباوندات بالحى الـ16 بمدينة الشيخ زايد.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بكمباوند شهير بالحى الـ16 بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.