العربي: تحركات السيسي الخارجية حققت طفرة في علاقات مصر الدولية

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن تحركات الرئيس السيسي حققت طفرة في العلاقات المصرية الدولية، مضيفا أن العلاقات المصرية اليابانية تتميز بروابط تاريخية يظلها التعاون والإخاء.وأضاف، في بيان، أن اليابان أسهمت بتاريخها الطويل فى إثراء التراث الإنساني ودعمها الدائم للشعوب على مدار عقود طويلة، فهي رمز للعمل والجدية والالتزام والقيم الجميلة التي تعكس ثقافة شعبه، ومن خلال تعاملنا مع الشركات اليابانية وجدنا منهم الصدق، والولاء النادر حتى في ظل الظروف الصعبة والأزمات التي قد مررنا بها.وأضاف: "لقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان في الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المؤتمرات واللقاءات والأحداث المشتركة بين البلدين وشهد عام 2016 طفرة حقيقية في العلاقت الثنائية عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته الأولى إلى اليابان، والتي فتحت أفاقا جديدة للعلاقات بين البلدين، وجاء على إسر ذلك العديد من الفعاليات المهمة، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر واليابان في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وأعقبت هذه الزياره أخرى في 2019، للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين".وقال العربي، إن اهتمام القيادة السياسية في البلدين، في أثناء عقد "قمة التيكاد" الأخيرة في مدينة يوكوهاما اليابانية، أكد حرص الدولتين على توطيد العلاقات الثنائية بينهما، إذ أنتجت هذه الزيارات الرئاسية المهمة لليابان نقلة نوعية في العلاقات المصرية اليابانية على جميع الأصعدة.، مشيرا إلى أن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان إلى أكثر من مليار وثمانمائة مليون دولار بنهاية 2019، يبرهن على حجم الثقة المتبادلة بين الجانبين.ونوه رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ان عام 2020 الجاري سيشهد مزيدا من الفعاليات المشتركة لمجلس الأعمال المصري الياباني، والذي يخطط لعقد المؤتمر السنوي المشترك له بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن هذا المشروع هدية مصر للعالم، والذي تعتبر اليابان من أكبر الداعمين الدوليين له، داعيا رجال الأعمال اليابانين للتحرك بشكل فعال في إيجاد فرص استثمارية حقيقية على أرض مصر.واختتم، أن مصر أصبحت تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني،كما أنها قامت بحزمة من التعديلات الاقتصادية والتشريعية التي تخلق فرصا استثمارية هائلة في جميع المجالات، في إطار سعي مصر إلى العودة لمكانتها التاريخية.