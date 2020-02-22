البرلمان يكشف ارتفاع مكافآت لجان الزراعة 9.7 مليون جنيه في عام

كشفت البيانات المالية لحساب ختامي ديوان عام وزارة الزراعة للعام المالي 2019 – 2018 الوارد إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ضمن الحساب الختامي العام للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي ذاته؛ عن ارتفاع حجم المكافآت المنصرفة كبدل حضور جلسات ولجان لقيادات الوزارة خلال العام الماضي وبلغت نحو 9 مليون و756 ألف جنيه، مقابل 90 ألف جنيه خلال العام السابق عليه.وحسب البيانات المالية التي تنفرد بها "الدستور" قدر الربط الأصلي لتلك المكافآت بنحو 9 مليون و757 ألف، ومولت من مصدرين هما عجز الموازنة والصناديق الخاصة، لقيمة 123 ألف جنيه إلي 9 مليون و632 على التوالي.