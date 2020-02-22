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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يكشف ارتفاع مكافآت لجان الزراعة 9.7 مليون جنيه في عام

السبت 22/فبراير/2020 - 11:38 ص
البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
مني هيبة
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كشفت البيانات المالية لحساب ختامي ديوان عام وزارة الزراعة للعام المالي 2019 – 2018 الوارد إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ضمن الحساب الختامي العام للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي ذاته؛ عن ارتفاع حجم المكافآت المنصرفة كبدل حضور جلسات ولجان لقيادات الوزارة خلال العام الماضي وبلغت نحو 9 مليون و756 ألف جنيه، مقابل 90 ألف جنيه خلال العام السابق عليه.

وحسب البيانات المالية التي تنفرد بها "الدستور" قدر الربط الأصلي لتلك المكافآت بنحو 9 مليون و757 ألف، ومولت من مصدرين هما عجز الموازنة والصناديق الخاصة، لقيمة 123 ألف جنيه إلي 9 مليون و632 على التوالي.
البرلمان يكشف ارتفاع مكافآت لجان الزراعة 9.7 مليون جنيه في عام
البرلمان يكشف ارتفاع مكافآت لجان الزراعة 9.7 مليون جنيه في عام

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