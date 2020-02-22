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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يمنع تصدير معدات الحماية الطبية تحسبًا لانتشار كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 11:37 ص
كورونا
كورونا
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، راؤول نعمة، قرارًا بمنع تصدير أدوات ومستلزمات الحماية الطبية الشخصية التي تساعد على الحد من انتشار الفيروسات المعدية، فى ظل نقص المخزون منها في لبنان الذي أعلن عن أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد داخل الأراضى اللبنانية.

وذكرت وزارة الاقتصاد- في بيان اليوم السبت- أن القرار يأتى تداركًا لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين، جراء عدم توفير معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، لا سيما أن مخزون لبنان من هذه المعدات لم يعد كافيًا لسد احتياجات السوق المحلية.

وشمل قرار وزارة الاقتصاد، القفازات المطاطية وأحذية السلامة وبدلات الجسم المضادة للمياه وكمامات الوجه وأجهزة التنفس وأغطية الرءوس المقاومة للماء والقناع الواقى للوجه وغيرها.

من جانبه، أكد نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين، أن الكمامات لم تختف من الأسواق اللبنانية، ولكن إقبالًا شديدًا سُجل عليها حتى قبل الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضي اللبنانية.

وقال نقيب الصيادلة، في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان، إن الصيدليات ملتزمة بأسعار موحدة للبيع، وإن النقابة أرسلت تعميمًا في هذا الصدد، غير أن من يقوم بالتلاعب بالأسعار هم التجار الذين يستغلون الظرف الراهن، مشيرًا إلى أن الكمامة ليست أولوية في عملية الوقاية من الفيروس.

وأشار إلى أن الأدوية التي تعالج عوارض الإصابة بفيروس (كورونا) متوافرة بكثرة فى الصيدليات اللبنانية، وأنه لا يوجد ما يستدعى أي هلع من جانب اللبنانيين.

وكان اللبنانيون، قد تهافتوا، أمس، على الصيدليات والمراكز الطبية التى تقوم ببيع المستلزمات الوقائية، لا سيما الكمامات والقفازات، على نحو أدى إلى نقص حاد وانقطاع فى تلك المستلزمات، وحدوث عمليات تلاعب فى أسعار البيع بصورة مبالغ فيها.

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