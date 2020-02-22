أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ705 جنيهات

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل 604 جنيهات، وسجل عيار 21 سجل 705 جنيهات، فيما سجل عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام.وأوضح أن سعر الجنيه الذهب 5640 جنيها، فيما سجلت أوقية الذهب 1643 دولار.