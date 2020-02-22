«الصحة العالمية»: تعافي 80% من المصابين بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تعافي 80% من المصابين بكورونا، فيما أشارت إلى أن 20% في حالة حرجة.وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا للصين أو يختلطوا بمرضى، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".وحددت الصحة العالمية، 13 دولة أفريقية تحتاج للمساعدة العاجلة لمواجهة كورونا، ودعت كل الدول للاستثمار في الاستعدادات لمواجهة كورونا.وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، أنها تلقت تقارير بتسجيل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76394 إصابة مؤكدة.وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، متابعة أنه تم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس يوم الجمعة، فيما تم تعقب 618915 شخصا نتيجة علاقتهم الوثيقة بمرضى مصابين، وما يزال 113564 شخصا منهم تحت الملاحظة الطبية.