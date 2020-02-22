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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تختبر عقارًا مضادًا للانفلونزا لعلاج كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 10:39 ص
كورونا
كورونا
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قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم السبت، إن اليابان تدرس استخدام عقار "أفيجان"، وهو دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو البدء في استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة "الإيدز" لمعالجة مصابي كورونا.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كاتو قوله:"سنفعل كل ما في وسعنا"، وتابع:"نسمع من الخارج أن بعض الأدوية بين تلك التي استخدمت ضد الأنفلونزا قد تكون مفيدة، وأن وزارته تتحقق من مدى فعالية أدوية الإنفلونزا في مكافحة المرض، وإذا لزم الأمر، ستتيح لكثير من المؤسسات الطبية استخدامها في علاج المرضى".

وأضاف أن الحكومة ستكشف عن سياستها الأساسية حول كيفية التعامل مع تفشي الفيروس، ربما الثلاثاء المقبل.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده تخطط للبدء قريبا في اختبار عقار خاص بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، في علاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وقال سوجا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية "إننا نجري الآن التحضيرات لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص بفيروس (إتش.آي.في) لعلاج فيروس كورونا الجديد.. لكن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.

وأكدت اليابان اليوم السبت، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس".

وقال مسؤولون محليون إنه جرى تأكيد ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس في جزيرة "هوكايدو"، بجنوب اليابان، مما زاد عدد الإصابات إجمالًا إلى 755 حالة، توفى منها ثلاثة أشخاص.

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