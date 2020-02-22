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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف اللبنانية تنتقد تعليق الطيران مع إيران

السبت 22/فبراير/2020 - 10:36 ص
طيران لبنان
طيران لبنان
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انتقدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت، ما اعتبرته تخلف السلطات اللبنانية عن إصدار قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران، بعدما تبين أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اللبنانية، قادمة من إيران.

وأكدت صحف (النهار ونداء الوطن والجمهورية واللواء والشرق) أن الوضع يستدعي إصدار الحكومة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، قرارات جريئة وحازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا داخل لبنان، بدءا من وقف الرحلات الجوية "من وإلى" إيران، خصوصا وأن المعلومات المؤكدة تقطع أن مدنها أصبحت موبوءة بالكورونا.

وأشارت إلى أن الحكومة يتعين عليها أيضا إغلاق الجامعات والمدارس والحضانات لمدة أسبوعين؛ للتيقن من عدم وجود إصابات بالفيروس غير مرصودة في المنازل، إلى جانب توفير كمية من المستلزمات الوقائية كالكمامات الطبية المتخصصة؛ لتفادي انتشار الوباء وتوزيعها مجانا على المواطنين، بعدما تعرض اللبنانيون للابتزاز في السوق السوداء فور أن جرى أمس الجمعة إعلان الخبر عن اكتشاف أول حالة إصابة.

وذكرت الصحف أن معظم الدول المحيطة بإيران- لاسيما العراق والكويت والأردن- بادرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات؛ للحد من خطر انتقال الفيروس إليها، وفي المقدمة منها إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران، في ظل تفشي الفيروس في المدن الإيرانية.

وتساءلت الصحف اللبنانية حول سبب عدم الحجر الصحي مباشرة على ركاب الطائرة الآتية من إيران قبل خروجهم من مطار رفيق الحريري ببيروت، وقبل اختلاطهم بالركاب الآخرين، وقبل وصولهم إلى منازلهم وعائلاتهم، مبدية في هذا الصدد دهشة بالغة لسماح السلطات الإيرانية بإقلاع الطائرة المتجهة إلى بيروت وتحمل 145 راكبا بعدما تبين أن من بينهم على الأقل إصابة واحد بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية إلى جانب حالتي اشتباه، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة في غرفة حجر صحي مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

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