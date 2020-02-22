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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فصل التيار الكهربي عن 22 قرية وعزبة في دمياط

السبت 22/فبراير/2020 - 10:34 ص
فصل التيار الكهربي
فصل التيار الكهربي
حسام فهمي
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أعلنت شركة كهرباء دمياط، اليوم السبت، فصل التيار الكهربي عن هندسة كفر سعد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى "أم الرزق وأبو سعادة الكبرى والصغرى وغرس الدين وأبو العدوي".

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن خط قرية دقهلة في التوقيت ذاته، ومن المقرر تأثر قرى كرم ورزوق وحجاجة وعزب الجامع والسرايا والأربعين والتلامذة".

وأعلنت الشركة أيضا فصل التيار عن محطة محولات الزرقا اليوم السبت، عن مناطق "دقهلة، ومدينة الزرقا والكاشف الجديد وميت الخولي وشرمساح وعزبة فرج وعزبة الباز وعلي الدين وسيف الدين والسرو وكرم ورزوق".

وسيفصل التيار عن محول الدعدع والبحر بهندسة فارسكور من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا عن مناطق "محول الدعدع والبحر".

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