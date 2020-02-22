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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ضمن «حياة كريمة» بالإسكندرية

السبت 22/فبراير/2020 - 10:33 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
هبه عويضه
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية "قافلة الخير" بالتعاون مع مؤسسة محمد رجب الخيرية في إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، حيث تم توزيع عدد 500 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي غرب الإسكندرية بمركز شباب كرموز.

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى أن هذه القوافل الخيرية تأتي ضمن سلسلة القوافل التي نفذت على مدار العام وبشكل أسبوعي، لمؤسسة محمد رجب الخيرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك إيمانا بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة

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