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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تنفيذ حكم الإعدام في 3 متهمين بقتل ضابط شرطة

السبت 22/فبراير/2020 - 10:28 ص
الإعدام
الإعدام
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نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم السبت، داخل سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق 3 متهمين لقتلهم الرائد أحمد أبو الدهب خلف من شرطة نجده الجيزة عام 2013 في دائرة قسم شرطة الهرم أثناء مطاردته لهم للقبض عليهم بناء على استغاثة الفتاة نورهان سامي عبد الحميد محمد، بعد تعرضها لسرقة هاتفها المحمول بالإكراه على أيدي المتهمين.

تم تنفيذ الحكم بحق كل من "مصطفي عنتر محمد ومصطفى إبراهيم محمد وسامح ضاحي عبد الله، في حضور قيادات سجن الاستئناف وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من هيئة الأوقاف وتم نقل الجثث الي مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.

يذكر أنه مساء الأحد الموافق 22 سبتمبر عام 2013 وأثناء عودة الرائد محمد أبو الدهب خلف من شرطة نجده الجيزة الي منزلة بمنطقة الهرم عقب انتهاء عملة سمع استغاثة احدي الفتيات وتبين تعرضها لسرقة هاتفها المحمول بالإكراه.

وعلى الفور، قام الضابط المجني عليه بمطارتهم وتبين أنهم 3 أشخاص فقام أحدهم بإصابة الضابط بطلق خرطوش في الوجه وتمكنوا من الهرب، وتم نقل الضابط إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للعلاج وفي صباح الخميس 26 سبتمبر توفي الضابط متأثرا بإصابته.

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