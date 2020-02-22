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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التنسيق الحضاري يطرح مسابقة «تراثي 5» للتصوير الفوتوغرافي

السبت 22/فبراير/2020 - 10:26 ص
تراثي 5
تراثي 5
آلاء حسن
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طرح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، مسابقة تراثي 5 للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، لتسليط الضوء على ما تملكه القاهرة من عناصر تفرد معمارية وعمرانية تعكس عمق وتنوع الموروث الثقافي بها، حسبما صرح رئيس الجهاز.

وأضاف أنه احتفالًا بإعلان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020، فقد تقرر أن تتميز تراثي 5 بصبغة استثنائيه هذا العام بأن توجه للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي معا حيث كانت في طورها الأول والثاني والثالث موجهة للتصوير الفوتوغرافي، بينما في الطور الرابع موجهة للفنون التشكيلية، ويجمع هذا العام بين القسمين معا.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الإعلان عن المسابقة صباح يوم 20 فبراير 2020 من خلال الموقع الرسمي للجهاز، كما تم وضع كراسة الشروط على الموقع ذاته للإطلاع عليها ومعرفة شروط المسابقة وكيفية التقديم لها وكذلك الجدول الزمني، حيث يتم إعلان النتيجة وتسليم الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة يوم الثلاثاء 5 مايو 2020.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور أحمد هنو، الدكتور يمن ونس، الدكتور حسين بكر، شريف سنبل، الدكتورة فاطمة عبدالرحمن، المهندس محمد أبوسعدة، والفنان التشكيلي محمد عبلة.

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