مصرع 3 في حادث مروري بدمياط

لقي 3 شباب مصرعهم، في حادث مروري بدمياط، صباح اليوم السبت، بينما أصيب آخر بإصابات خطيرة، حيث اصطدمت سيارة ودراجتين ناريتين كانوا يستقلونها شباب على طريق قرية كرم ورزوق بفارسكور بدمياط.والشباب المتوفين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، وهم: يوسف ابراهيم حامد لطفي الشخيبي، وسامي نادر سامي الغريب، وعزيز حاتم عارف من قرية الأربعين التابعة لمركز فارسكور بدمياط.وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفر سعد، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لصعوبة حالته، لتلقي العلاج.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.