حظك اليوم.. برج العقرب السبت 22 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: تعالج مسألة شراكة، وتشعر بتنافر مع أحد الزملاء، لذا أدعوك إلى الرويّة والتحفظ والتفكير في إيجاد الحلول الناجحة.عاطفيًا: امنح الشريك المزيد من الوقت والتفكير المليّ لكي يساعدك على حل العقد للخروج من المأزق التي ورطت نفسك فيه.صحيًا: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.