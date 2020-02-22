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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان السبت 22 فبراير 2020

السبت 22/فبراير/2020 - 10:23 ص
برج الميزان
برج الميزان
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: انتقال القمر الى برج الدلو الهوائي الصديق يزودك إشعاعًا كبيرًا وقدرة على معالجة الأمور بمهارة، وتُقدم على مشروع خلاّق وتلقى دعمًا كبيرًا لتنفيذه.

عاطفيًا: التخطيط للمشاريع المستقبلية مع الشريك قد لا يجدي نفعًا إذا لم يكن مقترنًا بالنيات الصافية وبالحب الصادق.

صحيًا: عليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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