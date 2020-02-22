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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وجبة قراميط» تسمم أسرة في البحيرة

السبت 22/فبراير/2020 - 10:23 ص
أسعاف
أسعاف
البحيرة معوض هويدى
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استقبل مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين بنزلة معوية؛ عقب تناول وجبة عشاء "قراميط" بمنزلهم بالبحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي يفيد، بوصول 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين نزلة معوية، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:" ياسر علي العجواني"، 40 سنة، " نبيلة صبري أبو حمادة "، 38 سنة، "جمال ياسر العجواني"، 6 سنوات، " عبد الرحمن ياسر العجواني"، 12 سنة، " خلود ياسر العجواني" 14 سنة، جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازم.

وتحرر المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.

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