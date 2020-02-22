«وجبة قراميط» تسمم أسرة في البحيرة

استقبل مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين بنزلة معوية؛ عقب تناول وجبة عشاء "قراميط" بمنزلهم بالبحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي يفيد، بوصول 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين نزلة معوية، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:" ياسر علي العجواني"، 40 سنة، " نبيلة صبري أبو حمادة "، 38 سنة، "جمال ياسر العجواني"، 6 سنوات، " عبد الرحمن ياسر العجواني"، 12 سنة، " خلود ياسر العجواني" 14 سنة، جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازم.وتحرر المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.