«وجبة قراميط» تسمم أسرة في البحيرة
السبت 22/فبراير/2020 - 10:23 ص
البحيرة معوض هويدىطباعة
استقبل مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين بنزلة معوية؛ عقب تناول وجبة عشاء "قراميط" بمنزلهم بالبحيرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي يفيد، بوصول 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين نزلة معوية، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:" ياسر علي العجواني"، 40 سنة، " نبيلة صبري أبو حمادة "، 38 سنة، "جمال ياسر العجواني"، 6 سنوات، " عبد الرحمن ياسر العجواني"، 12 سنة، " خلود ياسر العجواني" 14 سنة، جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازم.
وتحرر المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي يفيد، بوصول 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين نزلة معوية، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:" ياسر علي العجواني"، 40 سنة، " نبيلة صبري أبو حمادة "، 38 سنة، "جمال ياسر العجواني"، 6 سنوات، " عبد الرحمن ياسر العجواني"، 12 سنة، " خلود ياسر العجواني" 14 سنة، جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازم.
وتحرر المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.