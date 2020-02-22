حظك اليوم.. برج العذراء السبت 22 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: انتقال القمر الى برج الدلو يجعلك متحمسًا لبعض الاجتماعات والحفلات والمناسبات، لكن انتبه لأقوالك ولطريقة تعاطيك مع الآخرين.عاطفيًا: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئًا وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى مفيدة وناجحة.صحيًا: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا، وقد تكون عواقب غير جيدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.