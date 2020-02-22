حظك اليوم.. برج السرطان السبت 22 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: توظّف مهاراتك بذكاء وتتجاوز بعض التحديات العابرة بنجاح، تتمتّع بطاقة ذهنية نشيطة تساعدك على حلّ أزمة تتعلق بك او تعيد الحسابات فيما يخصّ علاقتك العاطفية.عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي، لكنّك تحظى بمساعدة الشريك أو الزوج في قضية مهنية.صحيًا: يتلاعب الآخرون بأعصابك ويثيرونك بغية إحراجك وإخراجك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.