اكتشاف 4 حالات جديدة بكورونا في اليابان

أعلنت السلطات اليابانية اليوم السبت، اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إحدى الحالات لسيدة تعمل معلمة في مدرسة بمقاطعة "شيبا".وذكرت وكالة أنباء كيودواليابانية أن الحالة الثانية لسيدة أخرى في نفس المقاطعة، ولم تظهر عليها أي أعراض، وأشارت السلطات إلى أنه لا توجد صلة بين الحالتين.كانت اليابان سجلت 99 حالة إيجابية حتى الآن للفيروس، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 2300 شخص في الصين، وسجلت اليابان، أكثر من 600 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس" التي تفرض عليها الحكومة اليابانية حجرا صحيا لأكثر من أسبوعين.وتكثف اليابان جهودها لمواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن استجابتها الطارئة لتفشي الفيروس، لا سيما المتعلقة بتعاملها مع سفينة "دايموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي في ميناء قبالة يوكوهاما بالقرب من العاصمة "طوكيو".ويخضع قرار الحكومة بإبقاء آلاف الركاب وأفراد الطاقم محتجزين على متن السفينة للتدقيق، إذ رأى منتقدون أن هذا القرار أدى إلى زيادة خطر الإصابات الجماعية وإصابة أكثر من 600 حالة مؤكدة؛ ليصبح عدد المصابين على السفينة هو الأكبر بعد الصين، بؤرة انتشار الفيروس.يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).