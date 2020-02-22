رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف 4 حالات جديدة بكورونا في اليابان

السبت 22/فبراير/2020 - 10:22 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات اليابانية اليوم السبت، اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إحدى الحالات لسيدة تعمل معلمة في مدرسة بمقاطعة "شيبا".

وذكرت وكالة أنباء كيودواليابانية أن الحالة الثانية لسيدة أخرى في نفس المقاطعة، ولم تظهر عليها أي أعراض، وأشارت السلطات إلى أنه لا توجد صلة بين الحالتين.

كانت اليابان سجلت 99 حالة إيجابية حتى الآن للفيروس، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 2300 شخص في الصين، وسجلت اليابان، أكثر من 600 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس" التي تفرض عليها الحكومة اليابانية حجرا صحيا لأكثر من أسبوعين.

وتكثف اليابان جهودها لمواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن استجابتها الطارئة لتفشي الفيروس، لا سيما المتعلقة بتعاملها مع سفينة "دايموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي في ميناء قبالة يوكوهاما بالقرب من العاصمة "طوكيو".

ويخضع قرار الحكومة بإبقاء آلاف الركاب وأفراد الطاقم محتجزين على متن السفينة للتدقيق، إذ رأى منتقدون أن هذا القرار أدى إلى زيادة خطر الإصابات الجماعية وإصابة أكثر من 600 حالة مؤكدة؛ ليصبح عدد المصابين على السفينة هو الأكبر بعد الصين، بؤرة انتشار الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

موضوعات متعلقة

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 22 فبراير 2020

ضبط متهمين بغسل 25 مليون جنيه من أموال مخدرات

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة

بعد السوبر.. قائد الأهلي يتوعد الزمالك: سنرد في الملعب

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

«مورينيو» يعلن هدف توتنهام.. «سيكون أمرًا لا يصدق»

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية فى روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يطرح مسابقة «تراثي 5» للتصوير الفوتوغرافي

فاروق حسني يشهد أولى ليالي الموسم الجديد لـ«سينما مصر»

«القدر.. قصة كاماكورا» يستهل أسبوع الأفلام اليابانية بالأوبرا

اختتام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت.. اليوم