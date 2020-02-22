حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 22 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: تناسبك الأوضاع الفلكية ويحثك القمر من برج الدلو الصديق على خوض ميادين جديدة وطرق ابواب للمرة الاولى، واقامة التحديات واكتشاف ما كان مخفيًّا من فرص وثروات.عاطفيًا: تواجه العلاقة المتأرجحة ضغوطًا ومصاعب، مارس أقصى جهدك للبقاء قرب الحبيب أطول وقت ممكن.صحيًا: حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة والابتعاد عن الأجواء الضاغطة والمثيرة للأعصاب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.