الصين تشكر مؤسسة جيتس لدعمها المالي في مكافحة «كورونا»

كتب الرئيس الصيني شي جينبينغ، رسالة عبّر فيها عن امتنانه لمؤسسة "بيل وميليندا جيتس" لالتزامها المالي "السخي" في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.وتعهدت المؤسسة التي أنشأها الملياردير الأميركي وزوجته، مطلع فبراير بتقديم مئة مليون دولار لمساعدة مؤسسات صحية وحكومات والقطاع الخاص في الجهود المبذولة لمنع تفشي وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي.وقال الرئيس شي في رسالته وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "أقدّر جدًا ما أثبتته مؤسسة بيل وميليندا جيتس من كرم، وتعبيركم عن التضامن مع الشعب الصيني هو لحظة مهمة".وأضاف أن ذلك حدث في حين تمرّ الصين بفترة حساسة في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة أكثر من 2300 شخص وأصاب أكثر من 76 ألفًا آخرين في البلاد.وفُرضت تدابير عزل صارمة على عشرات ملايين الصينيين بالتوازي مع فرض قيود حازمة على حركة التنقل في جميع أنحاء البلاد، وقال شي في هذا السياق إن "هذه التدابير الاستثنائية أفضت إلى نتائج مهمة".وكان العدد اليومي للإصابات الجديدة المسجّلة في الصين منخفضًا السبت مع تسجيل 400 إصابة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة مقابل قرابة 900 الجمعة.ومن أصل مئة مليون دولار تعهّدت مؤسسة جيتس بتقديمها، سيُمنح مبلغ 20 مليون إلى مؤسسات من بينها منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية والصينية للمراقبة والوقاية من الأمراض ولجنة الصحة الوطنية في الصين.وكذلك سيُقدّم 20 مليون دولار إلى سلطات الصحة العامة في بلاد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا ومناطق غير جاهزة لمواجهة الوباء، وسيُخصص المبلغ المتبقي أي 60 مليون دولار، إلى الأبحاث حول اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص.