حصيلة «كورونا»: 346 مصابا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد صباح السبت، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 346 حالة.كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا جراء الفيروس الى اثنين، وفق ما أفادت في بيان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية.وذكر البيان، أن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى وطائفة دينية في تشونغدو.وأصيب بالفيروس أكثر من 150 شخصا ينتمون الى "كنيسة شينتشونجي ليسوع" في مدينة دايجو، حيث بدأ الأمر مع إصابة امرأة تبلغ 61 عاما بحمى في فبراير، لكنها حضرت أربعة قداديس على الأقل في دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.وتشونجدو التي تقع على بعد 27 كيلومترا جنوب دايجو هي مسقط رأس لي مان-هي مؤسس كنيسة شينتشونجي.وقال مسؤولون في المنطقة الجمعة، إن جنازة أقيمت على مدى ثلاثة ايام لشقيقه قبل ثلاثة أسابيع في قاعة تملكها المستشفى، حيث تم تأكيد 92 إصابة صباح السبت.