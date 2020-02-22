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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 50 قضية تموينية في سوهاج

السبت 22/فبراير/2020 - 09:11 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن، وترأسها العميد محمد نصحى، مدير مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، بهدف تحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 50 قضية تموينية متنوعة، منها ضبط "صابر.ا " 56 عاما، جزار، ويقيم بناحية سفلاق دائرة مركز ساقلته لحيازته وعرض لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد "65" كجم لحوم.

كما تم ضبط عدد"25" كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين، وكذلك ضبط 15 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين 5 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات 6 قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن 3 قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، 6 قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز 3 قضية عدم صرف بون خبز للمواطنين، 4 قضية عدم حمل شهادة صحية، 8 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 4 قضية غلق المستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية، 5 قضية عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 3 قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وجاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلة.

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