طهران تعلن إصابة رئيس بلدية إيراني بفيروس «كورونا»

ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن مسؤولا إيرانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.وقال التلفزيون، إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا أمس الجمعة.وامتد فيروس كورونا، الذي ظهر أولا في الصين، إلى عدد كبير من الدول وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية.وأدى الفيروس إلى وفاة أربعة أشخاص في إيران.