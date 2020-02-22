حصيلة «كورونا»: 755 مصابا في اليابان

أكدت اليابان، اليوم السبت، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) في البلاد إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية الموبؤة "دياموند برنسيس".وقال مسؤولون محليون، إنه جرى تأكيد ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس في جزيرة هوكايدو"، بجنوب اليابان، مما زاد عدد الإصابات إجمالا في البلاد إلى 755 حالة، توفى منها ثلاثة أشخاص.