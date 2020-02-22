مقتل 7 طلاب وفقدان ثلاثة جراء فيضان في إندونيسيا

قال مسؤول في إدارة الكوارث، اليوم السبت، إن فيضانا مفاجئا قتل سبعة طلاب كانوا يمارسون مهارات كشفية على ضفة نهر بجزيرة جاوا بوسط إندونيسيا.وذكر اجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، أن نحو 250 من طلبة المدارس الثانوية كانوا يسيرون على طول النهر في منطقة سليمان امس الجمعة عندما فاض النهر وجرف الكثير منهم.وأضاف ويبوو، أن ثلاثة طلاب آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بينما تم نقل 23 آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحا أن الفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة في منطقة المنبع.