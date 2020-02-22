397 مصابا جديدا بـ«كورونا» في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.