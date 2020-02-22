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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تستخدم «كشف الوجه» لضبط الهاربين من الحجر الصحي

السبت 22/فبراير/2020 - 08:26 ص
سيرجي سوبيانين
سيرجي سوبيانين
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قال رئيس بلدية موسكو، اليوم السبت، إن العاصمة الروسية بدأت في استخدام تكنولوجيا التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم لضمان عدم مخالفة أشخاص أوامر صدرت لهم بعدم مغادرة منازلهم أو فنادقهم بموجب إجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

ومنعت روسيا بشكل مؤقت الصينيين من دخول البلاد للحد من انتشار الفيروس ولكنها رحبت بالروس العائدين شريطة أن يبقوا أسبوعين في منازلهم حتى وإن لم يظهر عليهم أي أعراض.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن أوامر صدرت لنحو 2500 شخصا وصلوا إلى المدينة قادمين من الصين بالذهاب إلى الحجر الصحي، مضيفا أن السلطات بدأت تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه في المدينة لضبط المخالفين منهم.

وكتب على موقعه الإلكتروني "تجري مراقبة الالتزام بهذا النظام بشكل مستمر بما في ذلك بمساعدة أنظمة التعرف على الوجه وإجراءات فنية أخرى".

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