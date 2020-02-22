محافظ أسوان: «قدس الأقداس» لاقى ارتياحا من الأفواج السياحية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أنه نظرا للحضور السياحى والجماهيرى الكبير لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل، تم نقل هذا الحدث العالمى الفريد على شاشة عملاقة تم وضعها أمام المعبد لإتاحة مشاهدة لحظة التعامد لجميع الحضور بعيدًا عن التزاحم والتكدس بساحة المعبد، ليستمتع بذلك السائحين والزائرين.وأشار المحافظ، إلى أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات التنظيم والتأمين لتحقيق السيولة فى دخول وخروج المعبد، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى داخل صحن المعبد وقدس الأقداس الذى لاقى ارتياحا من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.و تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبوسمبل جنوب مدينة أسوان، اليوم السبت، وشارك حوالى 5 آلاف من السائحين والزائرين، بهذا الحدث الفريد الذى جسد من خلاله مدى التقدم العلمى الهائل الذى وصل إليه قدماء المصريين فى علم الفلك والنحت والهندسة.وتعد ظاهرة تعامد الشمس فريدة من نوعها، وتتكرر مرتين خلال العام بمدينة أبو سمبل، ويقبل السائحين من جميع بلاد العالم، احتفالا بموسم الحصاد خلال شهر أكتوبر، والثانية احتفالا بموسم الزراعة والفيضان.