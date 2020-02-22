اختتام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت.. اليوم

تختتم مساء اليوم٬ أعمال الدورة الخامسة والعشرون لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت٬ والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان، وتعد هذه الدورة موافقة للاحتفال باليوبيل الفضي للسمبوزيوم، الذي يعد واحدًا من أهم ملتقيات النحت في العالم.وشهدت دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث شارك هذا العام من: هولندا الفنان تون كال، وإكرام القباج من المغرب، وعلى نورى من العراق، ومن مصر شارك عدد من الفنانين هم: الدكتور حسن كامل، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور سعيد بدر، والفنان هاني السيد، والفنان ناثان دوس، والفنان هشام عبد الله.ويكرم السيمبوزيوم في يوبيله الفضي عددًا من الرموز التي أسسته وقامت على إنجاحه طوال الدورات الماضية، حيث يتم تكريم الرئيس الشرفي السيمبوزيوم الفنان الكبير آدم حنين صاحب الفكرة ومؤسس السيمبوزيوم، والفنان الكبير صلاح مرعي، والفنان الكبير أنسي أبو سيف، كما يكرم أيضًا عدد من أعضاء اللجنة العليا ومجموعة من العمال.جدير بالذكر أن سمبوزيوم أسوان هو الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدمًا جرانيت أسوان الشهير، ويتولى الإشراف عليه هذا العام الفنان الدكتور هاني فيصل قوميسيرًا عامًا.