الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)
السبت 22/فبراير/2020 - 07:18 ص
أسوان_إسراء توفيقطباعة
وسط أجواء احتفالية، ومشاركة 5 آلاف سائح وزائر، تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل جنوب مدينة أسوان، اليوم السبت، وهو الحدث الفريد الذي يتوافد لحضوره الآلاف من الزائرين المصريين والجنسيات المختلفة، حيث يشير إلى التقدم العلمي الهائل الذي وصل إليه قدماء المصريين في علم الفلك والنحت والهندسة.
وتعد ظاهرة تعامد الشمس فريدة من نوعها، وتتكرر مرتين خلال العام بمدينة أبو سمبل، ويقبل السائحين من جميع بلاد العالم، الأولى احتفالًا بموسم الحصاد خلال شهر أكتوبر، والثانية احتفالًا بموسم الزراعة والفيضان.
وتحدث هذه الظاهرة، بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الآلهة «أمون ورع حور وبيتاح» لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس، وتلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لاعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني والإله رع إله الشمس عند القدماء المصريين.
الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)
الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)
الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)
الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)
الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)
الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)
الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)
الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)