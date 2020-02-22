الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.. (صور)

وسط أجواء احتفالية، ومشاركة 5 آلاف سائح وزائر، تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل جنوب مدينة أسوان، اليوم السبت، وهو الحدث الفريد الذي يتوافد لحضوره الآلاف من الزائرين المصريين والجنسيات المختلفة، حيث يشير إلى التقدم العلمي الهائل الذي وصل إليه قدماء المصريين في علم الفلك والنحت والهندسة.





وتعد ظاهرة تعامد الشمس فريدة من نوعها، وتتكرر مرتين خلال العام بمدينة أبو سمبل، ويقبل السائحين من جميع بلاد العالم، الأولى احتفالًا بموسم الحصاد خلال شهر أكتوبر، والثانية احتفالًا بموسم الزراعة والفيضان.



