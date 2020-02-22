بدء استقبال الزوار لحضور تعامد الشمس على «رمسيس» بأبو سمبل

بدء توافد الآلاف الزائرين والسائحين بالجنسيات المختلفة، صباح اليوم السبت، لحضور الحدث العالمى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.وتعد ظاهرة تعامد الشمس فريدة من نوعها، وتتكرر مرتين خلال العام بمدينة أبو سمبل، ويقبل السائحين من جميع بلاد العالم لمشاهدتها كل عام.وكانت، مساء أمس الجمعة، انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، فضلًا عن لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.وأكملت مدينة أبو سمبل السياحية الاستعدادات، قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، حيث استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأفواج السياحية التى توافدت عبر مطار أبوسمبل.