الحرية للإبداع يستضيف حفل الجالية الأرمنية فى الإسكندرية

يستضيف مركز الحرية للإبداع٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ حفل الجالية الأرمنية بالإسكندرية٬ والتي يحييها الفنان "نرسيس هاروتيونيان".ويشدو في الحفل الغنائي٬ الراهب الأرميني نرسيس هاروتيونيان ببعض الأغاني من التراث الأرميني ومقتطفات من بعض الأوبرات العالمية مع مصاحبة الفنان إلينا بارباشوفا فى العزف على البيانو.تعد الجالية الأرمينية في الإسكندرية من أقدم وأكبر الجاليات الأجنبية، واستمر أبناؤها في المدينة منذ قدموا إليها، مع بدء مذابح الأتراك ضد الأرمن والتي بدأت عام 1914.وقُدِّر عدد الأرمن في الإسكندرية حتى عام 2012، بنحو 6 آلاف فرد، حصلوا على الجنسية المصرية، تقلص هذا العدد مع حكم الإخوان لمصر إلى 3 آلاف فرد فقط، بعد أن غادر عدد كبير منهم المدينة خوفًا من نظام الإخوان الذي تحالف مع الأتراك في ذلك الوقت وأن تتكرر المذابح ضدهم.